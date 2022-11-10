Внедорожник сбил пожилую женщину на Зареке, она умерла в больнице

Авария с участием пешехода произошла накануне вечером на улице Луначарского в Петрозаводске.

По информации городской Госавтоинспекции, 9 ноября в 17:25 в районе дома №19 водитель автомобиля Тоyota RAV 4 при повороте налево сбил женщину, переходившую проезжую часть. За рулем внедорожника находилась 49-летняя женщина.

В аварии травмы получила 75-летняя женщина-пешеход. Пострадавшую госпитализировали. Несмотря на оказанную помощь, пожилая женщина умерла в больнице. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)