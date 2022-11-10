Житель Карелии забил до смерти товарища во время застолья

В Сортавале будут судить местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью товарища, в результате чего тот умер. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, преступление было совершено в сентябре этого года. Двое мужчин выпивали в квартире и поссорились. Один из собутыльников избил приятеля. Тот умер на месте произошедшего.

По данным следствия, подозреваемый ранее был судим и содержался в местах лишения свободы. На время следствия его арестовали.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели, ведется следствие. Фото СК