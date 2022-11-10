10 ноября 2022, 12:54
Житель Карелии забил до смерти товарища во время застолья
В Сортавале будут судить местного жителя, обвиняемого в причинении смерти товарищу
В Сортавале будут судить местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью товарища, в результате чего тот умер. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, преступление было совершено в сентябре этого года. Двое мужчин выпивали в квартире и поссорились. Один из собутыльников избил приятеля. Тот умер на месте произошедшего.
По данным следствия, подозреваемый ранее был судим и содержался в местах лишения свободы. На время следствия его арестовали.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели, ведется следствие. Фото СК