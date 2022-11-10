Петрозаводчанин избил посетителя торгового центра

Сегодня в ночное время в одном из петрозаводских торговых центров сработал тревожный сигнал. Причиной вызова дежурного наряда Росгвардии послужила драка. Агрессивного мужчину пришлось доставить в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестный гражданин избил посетителя торгового заведения. Инцидент был заснят на видео. Пострадавшим оказался 40-летний петрозаводчанин. Позже он пожаловался на боли в ноге и глазах. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая увезла его в больницу.

Зачинщиком драки стал 36-летний житель карельской столицы. Он был доставлен росгвардейцами в отделение полиции. Фото: 10.rosguard.gov.ru.