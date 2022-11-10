Не имеющий прав 52-летний водитель скутера сбил 70-летнего пешехода

Водитель скутера и пенсионер пострадали в результате аварии 9 ноября поселке Куркиеки в Лахденпохском районе. Дорожное происшествие произошло на улице Ленина около дома №2.

52-летний водитель скутера «Хонда» наехал на 70-летнего пешехода, предварительно установили в ГИБДД Карелии. Водитель скутера прав управления транспортным средством не имел. Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

По факту случившегося проводится проверка. // фото ГИБДД РК