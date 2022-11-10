Мошенники оставили жительницу Карелии без денег и с большим кредитом

В полицию Сегежи обратилась 44-летняя женщина. Горожанка рассказала, что у нее похитили более 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что получила звонок с неизвестного номера. Собеседник представился работником банка и рассказал, что женщине одобрен кредит, а также, что кто-то пытается получить доступ к этим деньгам. Чтобы обезопасить средства, необходимо было оформить такой же кредит и перевести деньги на некий счет. Когда женщина выполнила требования, собеседник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com