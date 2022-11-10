Пассажиры пострадали в столкновении двух отечественных автомобилей

Внедорожник «Нива» и легковой автомобиль «Лада Гранта» не поделили перекресток на севере Карелии.

Дорожное происшествие произошло утром 9 ноября на 204-м километре дороги «Кола» -Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндской Республикой».

71-летний водитель «Лады» не пропустил «Ниву», произошло столкновение. К таким предварительным выводам пришли в дорожной полиции.

В результате аварии травмы получили пассажиры легковушки - 44-летний мужчина и 59-летняя женщина. // фото ГИБДД РК