В Карелии поймали очередного пьяного водителя без прав

В деревне Вилга Прионежского района сотрудниками ГИБДД был отстранен от управления 36-летний мужчина, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того оказалось, что мужчина не имеет прав на управление автомобилем.

Это уже второй подобный случай. Накануне мы сообщали, что в Олонце в третьем часу ночи пьяной и без прав за рулем была обнаружена 23-летняя девушка.

Нарушителям грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30000 рублей.