В Мурманске завели первое уголовное дело по коронавирусу

9 апреля в Мурманской области впервые заведено уголовное дело против жителя Апатит за нарушение санэпидемправил по коронавирусу, сообщает издание «Вечерний Мурманск».

Речь идет о мужчине, который вернулся из Кубы, не ушел на самоизоляцию, не звонил на горячую линию. Более того, почувствовав симптомы, продолжал вести обычный образ жизни и даже ездить в другие города.

Когда мужчине стало совсем плохо, его госпитализировали и выявили COVID-19, этот же диагноз был выявлен у нескольких человек из его круга общения.

В частности, положительный результат дал один тест и у студентки из Карелии, которая вместе с ним ехала в поезде.

«Полицией была проведена проверка, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Теперь северянину грозит наказание в виде штрафа размером до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы сроком до двух лет»,

- сообщает издание.