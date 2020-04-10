Житель Петербурга катался пьяным по Карелии в новогоднюю ночь

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом в Карелии по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом виде и в попытке дачи взятки должностному лицу. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в новогоднюю ночь мужчина выпил и решил покататься по улицам Кеми, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. При этом у водителя не было документов на право управления транспортным средством.

В отделении петербуржец попытался дать взятку в размере трех тысяч рублей стражу порядка, после чего был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.