10 апреля 2020, 09:00
Серьезный пожар произошел ночью под Петрозаводском
Пенсионер остался без сарая из-за возгорания на станции Деревянка
Сегодня в час ночи на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что на станции Деревянка на территории дачного кооператива «Светофор» горит хозяйственная постройка. На место происшествия выехали пожарные из села Деревянное и один пожарный расчет из Петрозаводска, сообщает источник портала «Петрозаводск говорит», близкий к МЧС по РК.
Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то деревянное строение было уже не спасти.
В результате пожара хозяйственная постройка, принадлежащая петрозаводскому пенсионеру, была значительно повреждена огнем.
Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине среди ночи загорелась неэлектрифицированная постройка. Проводится проверка.