Серьезный пожар произошел ночью под Петрозаводском

Сегодня в час ночи на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что на станции Деревянка на территории дачного кооператива «Светофор» горит хозяйственная постройка. На место происшествия выехали пожарные из села Деревянное и один пожарный расчет из Петрозаводска, сообщает источник портала «Петрозаводск говорит», близкий к МЧС по РК.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то деревянное строение было уже не спасти.

В результате пожара хозяйственная постройка, принадлежащая петрозаводскому пенсионеру, была значительно повреждена огнем.

Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине среди ночи загорелась неэлектрифицированная постройка. Проводится проверка.