09 апреля 2020, 11:54
Пьяная девушка без прав попалась инспекторам ГИБДД в Карелии
Жительнице Олонца грозит крупный штраф или арест за нетрезвую езду
Сегодня около 2:30 ночи в Олонецком районе сотрудники ГИБДД остановили отечественный автомобиль. За рулем находилась 23-летняя девушка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Как установили сотрудники дорожной полиции, водитель - жительница Олонца - была пьяна. Ко всему прочему, девушка даже не имеет водительских прав.
Теперь нарушительница предстанет перед судом. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок от 10 до 15 суток.