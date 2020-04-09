Пьяная девушка без прав попалась инспекторам ГИБДД в Карелии

Сегодня около 2:30 ночи в Олонецком районе сотрудники ГИБДД остановили отечественный автомобиль. За рулем находилась 23-летняя девушка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Как установили сотрудники дорожной полиции, водитель - жительница Олонца - была пьяна. Ко всему прочему, девушка даже не имеет водительских прав.

Теперь нарушительница предстанет перед судом. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест на срок от 10 до 15 суток.