Мужчина избил и порезал женщину под Петрозаводском

6 апреля жительница поселка Новая Вилга позвонила в полицию. Женщина рассказала о том, что сожитель избил ее и нанес ножевое ранение, сообщает пресс-служба МВД по РК. На место выехали оперативники.

Пострадавшую застали дома в одиночестве. Она имела серьезные травмы, сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

Как рассказала потерпевшая, в тот день они выпивали с сожителем. Вспыхнула ссора. Мужчина избил свою женщину, сломал ей ребра, а затем полоснул ножом по спине. После чего ушел, оставив пострадавшую истекать кровью.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.