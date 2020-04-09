09 апреля 2020, 11:09
Происшествия

Житель Петербурга устроил скандал в офисе фирмы в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе одной из организаций города

7 апреля одной из фирм Петрозаводска, которая занимается пассажирскими перевозками, потребовалась помощь Росгвардии. В офисе компании была нажата тревожная кнопка.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в офис пришел некий неизвестный сотрудникам мужчина. Гость был настроен крайне агрессивно и устроил скандал. Буйный гражданин категорически отказывался уходить, хоть его и предупредили о том, что будут вызваны правоохранители.

В итоге оказалось, что агрессивно настроенный мужчина - житель Санкт-Петербурга. Что толкнуло его на такое поведение, остается загадкой.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

 

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Метки: 
Петрозаводск
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росгвардия
новости петрозаводска