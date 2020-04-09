Житель Петербурга устроил скандал в офисе фирмы в Петрозаводске

7 апреля одной из фирм Петрозаводска, которая занимается пассажирскими перевозками, потребовалась помощь Росгвардии. В офисе компании была нажата тревожная кнопка.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в офис пришел некий неизвестный сотрудникам мужчина. Гость был настроен крайне агрессивно и устроил скандал. Буйный гражданин категорически отказывался уходить, хоть его и предупредили о том, что будут вызваны правоохранители.

В итоге оказалось, что агрессивно настроенный мужчина - житель Санкт-Петербурга. Что толкнуло его на такое поведение, остается загадкой.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.