09 апреля 2020, 11:09
Житель Петербурга устроил скандал в офисе фирмы в Петрозаводске
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе одной из организаций города
7 апреля одной из фирм Петрозаводска, которая занимается пассажирскими перевозками, потребовалась помощь Росгвардии. В офисе компании была нажата тревожная кнопка.
Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в офис пришел некий неизвестный сотрудникам мужчина. Гость был настроен крайне агрессивно и устроил скандал. Буйный гражданин категорически отказывался уходить, хоть его и предупредили о том, что будут вызваны правоохранители.
В итоге оказалось, что агрессивно настроенный мужчина - житель Санкт-Петербурга. Что толкнуло его на такое поведение, остается загадкой.
Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.