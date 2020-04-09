В Пудоже брат позавидовал сестре и украл у нее печь

В полицию Пудожского района обратилась 32-летняя женщина с заявлением о разбое и краже в своем доме, сообщает МВД Карелии.

Она рассказала, что у нее разбиты окна в доме и вынесена часть печи.

Полицейские в ходе розыскных мероприятий задержали 30-летнего брата женщины, ранее судимого за кражи. Тот рассказал, что сам хотел бы иметь в доме печь и решил собрать ее из частей печи своей сестры. Для этого он разбил окна, влез через одно из них и вынес металлические части печки.

Возбуждено уголовное дело, печь у мужчины отобрали.