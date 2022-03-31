В Карелии осужден водитель, бросивший пассажирку на месте ДТП

Прионежский районный суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с пострадавшим и покинувшему место аварии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как было установлено в ходе судебного заседания, водитель, двигаясь по одному из населенных пунктов Прионежского района, не справился с управлением и совершил аварию, в результате которой пострадала женщина-пассажир, сидевшая на переднем сидении. Водитель скрылся с места ДТП.

Травмы, полученные пассажиркой, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В суде мужчина признал свою вину и извинился перед потерпевшей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года. Фото pixabay.com/Inactive_account_ID_249