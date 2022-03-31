Бизнесмена осудят за хищения при строительстве перинатальных центров

При строительстве перинатальных центров в Петрозаводске, Пскове и Гатчине пропали более 706 миллионов рублей. Обвиняемым по делу о хищении проходит председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Бизнесмена обвинили в мошенничестве. На его недвижимость и драгоценности наложен арест.

С 2014 по 2015 год обвиняемый вместе с гендиректором АО «Инженерный центр ЕЭС», гендиректором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил деньги, выделенные на возведение перинатальных центров в Псковской и Ленинградской областях, а также в Карелии, считает следствие. Злоумышленники использовали фиктивные банковские гарантии «Бинбанка». В надзорном ведомстве заявили, что общая сумма похищенных средств превысила 706 миллионов, перечисленных на расчетные счета подконтрольных юрлиц.

Дело направят в Щербинский районный суд Москвы. Расследование в отношении остальных участников мошеннической схемы продолжается. (фото yandex.ru)