В Карелии начались первые выплаты семьям с детьми до трех лет

Семьям Карелии, обратившимся в Пенсионный фонд 8 апреля с заявлениями о назначении дополнительной ежемесячной выплаты, сегодня в кредитные организации республики перечислены средства для выплат.

Напомним, в связи с острой эпидемиологической обстановкой российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, предоставляется дополнительная финансовая поддержка – ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Получателями выплаты в Карелии, предположительно, станут около 8 тысяч семей.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября т.г. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – в случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Подробная информация по теме – в специальном разделе на сайте ПФР.