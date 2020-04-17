Курс рубля серьезно укрепился перед выходными

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни. После падения, произошедшего в четверг, рубль смог заметно укрепить свои позиции.

Так, курс евро уменьшился сразу на 1,17 рубля и составил 80,11 рубля. Доллар подешевел на 77 копеек, теперь он стоит 73,94 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам Центробанка на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 95 копеек, составив 76,72 рубля.