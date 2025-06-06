В Карелии люди требуют остановить вырубку соснового бора у их деревни

Накануне в деревне Лобское в Медвежьегорском районе прошла встреча местных жителей и представителей компании, которая вырубает сосновый бор. Из карельского минприроды на встрече никого не было.

Судя по предоставленным нашим коллегам с «Ники Плюс» видео, спор выдался жарким. Люди требовали остановить работы и отодвинуть вырубку леса от их деревни. Представитель компании говорила, что если компания не будет рубить лес, то люди останутся без работы. Местные пытались донести до нее, что они вовсе не против вырубки леса, но хотят, чтобы она велась подальше от их деревни.

Также в ходе дискуссии звучало, что все ведется в рамках закона, а если рубку останавливать, то министерство природных ресурсов должно предоставить компании другие участки в аренду для рубок. Участников обсуждения этот вариант устроил бы, но есть опасение, что пока предложение оформят на бумаге, весь лес вокруг деревни пустят под снос.

«Было жарко, а что еще будет... Собралось немного жителей Лобское, на встречу с представителями «Альянс», всего 31 человек, остальные не смогли, по середине недели, приехать, но были мысленно с нами», - рассказала активная жительница Марина Любская.

Людей настойчиво просили выехать на делянку, где до этого шла рубка леса.

«Об этой (еще одной) вырубке в сторону Волозера я не знала. Представители «Альянса» пригласили нас поехать и посмотреть какие идеальные вырубки они оставляют. Там даже посадили саженцы, правда, как оказалось специально перед нашим приездом и немного, штук 70. В августе обязательно приеду сюда, на эту вырубку, и посмотрю, как засадили саженцами всю площадь изуродованного леса», - говорит Любская. Искать помощи они собираются у главы Карелии, на прием они идут 7 июня.

«Мы будем просить главу республики вмешаться в ситуацию с целью немедленно прекратить эту заготовку и поручить заменить для «Русского Лесного Альянса» эти участки леса вблизи поселка Лобское на другие (в отдалении от населенных пунктов). С министерством природных ресурсов мы уже общались и озвучили эту просьбу, но замминистра нам ответил, что у министерства в приоритете интересы бизнеса», - поделились сельчане.

На ситуацию вокруг рубок леса обратила внимание прокуратура. © «Петрозаводск говорит»