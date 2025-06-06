Массовые проверки водителей пройдут в субботу в Петрозаводске

В субботу, 7 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Сотрудники полиции устроят массовые проверки автомобилистов на состояние опьянения. Тормозить будут всех подряд без разбора.

Петрозаводчан просят помочь в обеспечении безопасности на дорогах. Горожане могут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44. © «Петрозаводск говорит»