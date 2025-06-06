Жители Карелии перечитывают пушкинскую классику в зрелом возрасте

В лидерах по количеству прочтений за прошедший год в регионе оказались два произведения – мистическая повесть «Пиковая дама» и роман в стихах «Евгений Онегин». Также в пятерку самых популярных книг Пушкина у жителей республики старше 18 лет вошла повесть «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник» а также «Повести Белкина».

Предпочтения жителей Республики Карелия немного отличаются от других северо-западных регионов. Например, в Архангельской области в числе самых читаемых пушкинских произведений оказалась «Сказка о царе Салтане», а в Ненецком автономном округе – прозаический отрывок «Гости съезжались на дачу», в Новгородской области – поэма «Руслан и Людмила».

Чаще всего Пушкина вновь открывают для себя люди среднего возраста – 35-44 лет. Как правило, это – женщины. За год представительницы прекрасного пола прочитали в 2,5 раза больше книг классика, чем мужчины.

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