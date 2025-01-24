В Карелии люди хотят жить в гармонии с природой, а не рядом с отелями

В Шуе 24 января прошли общественные слушания, на которых рассматривались предложения по проекту генплана Шуйского поселения и Правил землепользования и застройки.

На слушания пришли десятки людей. Все места в зале были заняты. В последнее время подобные мероприятия привлекают все больше и больше людей, готовых отстаивать свою позицию на спокойную и комфортную жизнь.

Повод, который в этот раз вызвал столь небывалую активность граждан, связан с тем, что в проекте Генплана и Правил землепользования и застройки пытаются фактически легализовать незаконно построенные на землях сельхозназначения отели.

Для этого в зоне сельскохозяйственного использования СХ-3, где пока разрешено заниматься только дачным хозяйством, районная администрация предлагает разрешить так называемый условно разрешенный вид деятельности - обеспечение дорожного отдыха. Изменения позволят на землях сельхозназначения возводить базы отдыха и отели. Ситуация один в один как в прионежском поселке Ринда, где схлестнулись интересы людей, турбизнеса и чиновников.

На слушаниях люди высказывались против того, чтобы земли сельхозназначения переводили в другую категорию, которая позволила бы возводить гостиницы и отели. На слушаниях звучало то, что люди строились подальше от города, шума, поближе к природе.

«Против внесения изменения в законодательство, в генплан, мы против того, чтобы строили рестораны, бары, отели. Мы хотим жить в гармонии с природой. Если наш не слышит наше правительство, наше руководство, мы будем подавать документы в прокуратуру…подадим документы в суд, команду президента», - звучало на общественных слушаниях. // фото и видео предоставлено читателями