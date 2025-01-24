Выбор редакции: газета с фальшивыми докторами и остановки электрички

ЧС в Питкяранте. Более 20 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе. Подключилась и прокуратура.

Странная ситуация с расчетами за электричество. Владельцы домов с электроплитами внезапно узнали, что у них дома с газом и платить за электроэнергию нужно в разы больше. Разобраться в тонкостях начислений просят министра и депутата.

Школы и детсады будут капитально ремонтировать. Где работы будут проводить в этом году, назвал министр Роман Голубев.

Аварийную переправу, откуда в реку едва не рухнул автомобиль, в Юшкозере закрыли для машин и людей. Все это произошло после публикаций в СМИ и реакции главы СК России.

Факты незаконной продажи товаров под видом лекарственных препаратов зафиксировали специалисты Роспотребнадзора Карелии.

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» республика получит 47 беспилотников для эффективного патрулирования лесов и предотвращения лесных пожаров.

Опубликована схема движения будущей городской электрички, которую собираются запустить между Петрозаводском и Кондопогой.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.