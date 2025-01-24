В десятках домов с электроплитами в Карелии «появился» газ

В Карелии набирает силу скандал с начислениями за свет. Те, кто живет в частных домах, были сильно удивлены январскими квитанциями за электроэнергию. Люди стали обращаться к главе минстроя Карелии и депутатам.

Обращения из Заозерья, Шуи, Бесовца получила депутат парламента Ольга Шмаеник. Все касались тарифов, диапазонов для расчета платы за электропотребление. Оказалось, что дома с электроплитами внесли по умолчанию в категорию домов с газом. Чтобы доказать обратное, организация, выставляющая счета, требует технический паспорт. У многих людей есть на руках лишь техплан, но его не принимают.

«Как написал один из обратившихся: Хорошо, что на улице тепло, убрали отопление до минимума. Иначе бы накрутило под 50 тысяч…А активист из Заозерья: Нас таких 315 человек…Какой-то отъем денег у населения…»

- сообщила вечером 24 января карельский депутат.

Жители Прионежского района попросили депутата помочь разобраться в сложившейся ситуации.

«В Заозерье очень многим людям значительно повышается оплата (выходят за пределы второго диапазона - входят в третий). Все пытаются сейчас обращаться в кадастровые компании, чтобы получить техпаспорта (при наличии техплана и выписки из ЕГРН). Там уже очереди, так как все массово обращаются из районов. Физически никому не успеть это сделать без ущерба (попадают в периоды с повышением оплаты). Нашлась информация о том, что даже техпаспорт якобы не обязаны иметь те, которые поставили дом на учёт после 2013 года. То есть, есть большая проблема с объемом и отсутствием переходного периода, чтобы все эти формальности можно было решить», - пишут Шмаеник люди. Депутат готовит запрос в прокуратуру.

Попутно парламентарий задалась вопросами, на каком основании дома людей были поставлены в категорию с газом, теперь люди будут тратиться на то, чтобы доказать обратное и заодно платить по повышенной категории, и кто сделает им перерасчет.

«Почему не было широкой информационной работы всех заинтересованных лиц, чтобы заранее объявить жителям республики о вводимых новшествах?» - интересуется Ольга Шмаеник. // фото unsplash.com