Две школы и один сад начнут капитально ремонтировать в этом году

Начавшиеся в 2024 году в школах капитальные работы будут продолжены. Ремонт будут вести в школах №3, 12, 29, 35 и 43 в Петрозаводске. В некоторых отремонтировали фасад и кровлю, полы и стены, заменили инженерные системы. В 2025 году капитальный ремонт начнут в школах №7 и 39. Об этом сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

Также в этом году начнут капитально ремонтировать и детские сады. На этот год работы планируют провести в одном учреждении - №89 в столице Карелии. На очереди и другие дошкольные учреждения №70, 91, 15 и 34. По словам министра, для их капитального ремонта разработаны проектно-сметные документации.

В этом году планируют обновить учебные корпуса и общежития Петрозаводского автотранспортного техникума и колледжа технологии и предпринимательства. // фото unslash.com