Контейнер для сбора новогодних елок установили в Петрозаводске

Для сбора новогодних елок в Петрозаводске установили специальный контейнер.

Принести дерево на утилизацию можно с 9:00 до 18:00 по адресу Вытегорское шоссе, 82, второй пост. С елок просят снимать все украшения, мишуру, остатки полиэтилена и гирлянды.

Деревья измельчат, а щепу будут использовать в благоустройстве, для подстилки на зоофермах и зоопарках, производстве эфирных масел и для выращивания растений.

«Живая ель относится к крупногабаритным отходам и выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя. Она может застрять при погрузке и повредить механизмы мусоровоза. Кроме того, при попадании на полигон елки гниют, выделяя в атмосферу много углекислого газа», - предупредили в карельском регоператоре. // фото freepik.com