27 января в России отметят день снятия блокады Ленинграда

27 января - день снятия блокады Ленинграда. Почти 900 дней город-герой был в кольце. Большая часть людей, которых не могли сразу эвакуировать, погибла от голода. Наша съемочная группа встретилась с жительницей блокадного Ленинграда, которая после войны переехала в Карелию. Рауха Петровна Логинова поделилась своими воспоминаниями.

Когда началась война, ей было десять лет. Бабушка нашего корреспондента Марины Бедорфас - Виено Петровна Паландер (1928-2020) - родная сестра Раухи. Та самая, которая в 13 лет копала окопы и валила огромные деревья, чтобы добыть хлеба для младших сестер.

Наша героиня поделилась очень важным, а мы делимся с вами. Благодарим за помощь в организации съемки школу №8 имени Н. Г. Варламова в Петрозаводске, где создана музейная экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду. // Видео: телеканал "Ника плюс".