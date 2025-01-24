Для борьбы с лесными пожарами в Карелии закупят 47 дронов

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» республика получит 47 беспилотников для эффективного патрулирования лесов и предотвращения лесных пожаров. Некоторые из этих дронов будут направлены в Кемский район, сообщила министр природных ресурсов Янина Свидская на своей странице в социальной сети.

Кроме того, министр вместе с руководителем Центра охраны лесов Дмитрием Маханьковым и исполняющим обязанности начальника авиаотделения Вячеславом Ломовым посетила Кемское авиаотделение, где осмотрела технику для борьбы с лесными пожарами.

В период с 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Экология» было закуплено 30 единиц лесопожарной техники, которая на сегодняшний день полностью исправна и готова к эксплуатации.

Янина Свидская пообещала, что на федеральном уровне будут рассмотрены предложения по улучшению закупок лесопожарной техники, при этом перечень необходимого оборудования будет определяться с учётом специфики каждого региона. // фото: pixabay.com