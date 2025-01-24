Гвардии рядовой из Карелии погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Роман Оганесян. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

Отмечается, что гвардии рядовой Оганесян погиб еще 5 мая 2024 года. Прощание с ним состоится 27 января в Сегеже на площади Мира в 11 часов.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com / Zaeo, администрация Сегежского округа