В Карелии раскрыли незаконную продажу лекарств через фальшивую газету

Факты незаконной продажи товаров под видом лекарственных препаратов зафиксировали специалисты Роспотребнадзора Карелии. Их рекламируют через газету «ПроЗдоровье».

Международная ассоциация организаций, борющихся с незаконным оборотом товаров, обнаружила, что в различных российских регионах распространяется рекламное издание под названием «ПроЗдоровье».

В нем публикуются материалы, в которых рекламируются препараты, якобы помогающие при лечении различных заболеваний. Для повышения доверия к рекламе используются фальшивые рекомендации врачей. Государственная регистрация некоторых препаратов была приостановлена, а часть из них зарегистрирована как биологически активные добавки (БАДы).

Газета распространяется через почтовые ящики, однако она не является официальным изданием: у нее нет указанного тиража, данных об издателе или других официальных атрибутов газеты.

В издании содержатся фальшивые изображения врачей из России, Израиля, Германии и Швеции, якобы подтверждающих эффективность рекламируемых препаратов и призывающих их купить. Также представлены отзывы пенсионеров, утверждающих, что после применения этих препаратов избавились от заболеваний.

Однако по результатам проверки выяснилось, что никакие специалисты и потребители, упомянутые в газете, не существуют, а сама реклама нацелена на доверчивых пенсионеров. Эти люди, веря обещаниям, тратят свои деньги на товары, которые якобы могут излечить их болезни.

Большинство препаратов, рекламируемых в газете, не имеют государственной регистрации. Некоторые из них зарегистрированы как косметические средства, парфюмерия или пищевые добавки, а часть из них вообще не имеет права на продажу, так как их регистрация приостановлена. Продукты часто продаются через анонсированные «распродажи», которые длятся всего несколько часов, после чего их продажа прекращается, не давая полиции возможности вовремя отреагировать на правонарушение. // фото: unsplash.com