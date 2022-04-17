17 апреля 2022, 13:15
В Карелии 12 детей заразились коронавирусной инфекцией
Всего в регионе за сутки зарегистрировано 98 инфицированных COVID-19
За последние сутки в Карелии выявлено 98 заразившихся коронавирусом, 12 из них – дети. Также зафиксировано два летальных исхода, передает оперативный штаб республики.
Стационарное лечение на сегодняшний день проходят 312 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 276 человек, в тяжелом – 32. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных.
В субботу выздоровели 135 жителей Карелии. Фото: pixabay.