В Карелии 12 детей заразились коронавирусной инфекцией

За последние сутки в Карелии выявлено 98 заразившихся коронавирусом, 12 из них – дети. Также зафиксировано два летальных исхода, передает оперативный штаб республики.

Стационарное лечение на сегодняшний день проходят 312 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 276 человек, в тяжелом – 32. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжелых больных.

В субботу выздоровели 135 жителей Карелии. Фото: pixabay.