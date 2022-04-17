При сокращении проверок выявлено в два раза больше нарушений

На фоне сокращения проверок за январь-февраль 2022 года в России выявлено больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее, сообщили в МВД России. Так, более чем на 114% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания, передает tass.ru.

В январе и феврале текущего года в отношении иностранцев за нарушения правил въезда составлено 55,7 тысячи административных протоколов. Это на 114,2% больше, чем годом ранее. Кроме того, среди них на 22% и 88% увеличилось количество случаев незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов работ. Фото: ysia.ru.

Напомним, зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев предложил создать базу мигрантов с биометрическими данными.