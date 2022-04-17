Жители Карелии продолжают добровольно сдавать оружие

За прошедшую неделю росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции провели 430 проверок обеспечения жителями Карелии сохранности огнестрельного оружия. Подавляющее количество нарушивших требования сдали его добровольно.

По данным пресс-службы ведомства, было сдано 26 единиц оружия и 398 патронов. В ходе рейдов правоохранители составили 14 протоколов за нарушения законодательства. У двух граждан изъяли две единицы оружия.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что инспекторский состав подразделений проводит дактилоскопическую регистрацию граждан, претендующих на статус частного охранника, работников ведомственной охраны и предприятий с особыми уставными задачами. Подобная процедура проводится порядка 600 раз в год. Фото: pixabay.