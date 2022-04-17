Юных жителей Карелии предупредили об опасности на весенних водоемах

В период активного таяния льда и снега в целях профилактики происшествий традиционно проводятся занятия с карельскими школьниками, на которых ребятам напоминают правила безопасного поведения близи водоемов. Такая встреча прошла с учащимися начальных классов лоухской школы.

Инспектор центра ГИМС МЧС Карелии рассказал ребятам о рисках, связанным с выходом на весенний лед, способах оказания помощи провалившимся под лед людям, а также уделили особое внимание на то, в каких именно местах на реках и озерах особо опасно находится.

«Подобные беседы позволяют обучить школьников грамотному поведению во время нахождения на водных объектах, а также снизить количество несчастных случаев на водоемах»,

- рассказали в пресс-службе ведомства. Фото: 10.mchs.gov.ru.