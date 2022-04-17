Вербное воскресенье – праздник не про деревце

Сегодня православные отмечают большой церковный праздник - Вербное воскресенье, которое венчает шестую неделю Великого поста. В этот день отмечается Вход Господень в Иерусалим. Но в издании rg.ru обратили внимание на другой факт, касающийся этого события.

Сначала охапки вербных прутиков начинают продавать на всех углах. Затем в просторах интернета появляются советы, что можно, а что нельзя делать с веточками вербы, почему их не стоит покупать в магазинах, а также другие, не укладывающиеся в канву сути православия, мнения. Одновременно соцсети наводняют картинки с поздравлениями на фоне тоненьких прутиков, украшенных пушистыми комочками. И такое ощущение, что праздник про нее, про вербу, что верба - царица дня.

Но праздник вовсе не про деревце. Он про предательство, про переменчивость толпы, про одиночество, и про то, что подвиг любви не бывает напрасным, напоминают корреспонденты издания. Фото: pixabay.