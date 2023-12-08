В Хельсинки из Петербурга снова поедет автобус

Специализирующаяся на перевозке пассажиров между Россией и Финляндией компания сообщила, что возобновляет продажу билетов. Их можно будет купить на рейс из Петербурга до Хельсинки и обратно, сообщили в пресс-службе перевозчика «Совавто».

Рейс запланирован на 14 декабря. Автобус должен отправиться в Финляндию в 07:45, а обратно – в 16:00. Это стало возможным благодаря намерению финской стороны открыть границы.

Если это случиться, не успевшие оформить заявление на возврат денег пассажиры смогут воспользоваться старыми билетами. // фото: pixabay.com