Финляндия собирается открыть границы с Россией 14 декабря

Финны заявили, что намерены открыть погранпереходы на границе с Россией. Это могут сделать 14 декабря, рассказал Yle заместитель начальника финской погранслужбы Хейкки Ахтиайнен.

Однако если поток беженцев возобновится, границу снова закроют, отметил он.

- Мы должны увидеть, продолжится ли это, если границы откроются,

- сказал чиновник.

Он добавил, что демонтаж заграждений на границе займет несколько часов. Восстановление движения не займет много времени.

Напомним, сейчас закрыты все пограничные переходы на границе России и Финляндии, в том числе те четыре, которые находятся в Карелии. // фото: unsplash.com