Финляндии не удается снизить уровень бедности в семьях с детьми

Уровень бедности в семьях с детьми не удается снизить в Финляндии, сообщает издание Yle со ссылкой на организацию Unicef. Меры по борьбе с детской бедностью сравнили в 39 странах с 2012 по 2021 год.

Ранее соседи Карелии входили в пятерку лучших, тогда как сейчас занимают только 14 место. По информации источника, рейтинг страны снижает то, что в последние одиннадцать лет число малоимущих семей с детьми остается на уровне 10% от всего населения.

В Суоми наиболее высок риск стать жертвой бедности в семьях с одним родителем по сравнению с другими развитыми государствами. // фото freepik.com/ wirestock