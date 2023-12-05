Финны готовятся открыть пункты пропуска на границе с Россией

Финские пограничники готовятся, что пункты пропуска на восточной границе будут открыты в полночь 14 декабря, сообщает заблокированное в России издание Yle.

По словам заместителя командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, на демонтаж заграждений отводится несколько часов, восстановление движения не займет много времени. Он добавил, что все ограждения убирать сразу не станут, «так как в какой-то момент МАПП снова придется закрыть».

Ахтиайнен также добавил, что пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе с Россией.

Последний переход на границе был закрыт 30 ноября. Меры обосновали наплывом иностранных просителей убежища. На днях в Хельсинки прошел митинг против закрытия границы. // фото freepik.com/ wirestock