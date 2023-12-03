Финны устроили еще один митинг против закрытия границы с Россией

В Хельсинки 2 декабря прошел митинг против закрытия границы с Россией.

Около 70 человек прошли с плакатами от станции метро «Раутатиентори» до здания парламента, сообщает «Фонтанка». Участниками стали русскоязычные местные жители и несколько финнов.

Митинг «За свободу передвижения» был согласован с полицией. Участники требовали открыть границу.

Ранее митинг против закрытия границы состоялся 18 ноября. Погранпереходы на сухопутной границе России и Финляндии закрыты до 13 декабря. // фото freepik.com/ wirestock