Поезда из России в Финляндию стали проверять на наличие нелегалов

Грузовые поезда, следующие из России в Финляндию, начали проверять на границе на возможное наличие в них нелегалов. Об этом сообщает ТАСС.

«После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом. Ранее потребности в усиленных проверках грузовых составов не было»,

- рассказали агентству в российских правоохранительных органах.

Отмечается, что после закрытия автомобильных пунктов пропуска железнодорожные пункты продолжили работу в штатном режиме. В том числе, открыты пункты пропуска «Вяртсиля» и «Люття» в Карелии. Пассажирские поезда не ходят, курсируют только грузовые. // Фото «Петрозаводск говорит»