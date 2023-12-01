01 декабря 2023, 08:34
Из-за угрозы эпидемии в Финляндии уничтожат 425 тысяч животных
Финны пытаются остановить распространение птичьего гриппа в стране
На зверофермах в Финляндии распространяется птичий грипп. Чтобы сдержать опасный вирус, власти готовят жесткие меры, пишет «Фонтанка», ссылаясь на местные СМИ.
Накануне птичий грипп выявили в пяти новых местах, а всего его обнаружили на 65 зверофермах. Из них 12 планируют закрыть, а животных усыпить.
Погибнут 425 тысяч животных: 121 тысяч норок, 287 тысяч лисиц и 17 тысяч енотов. // фото: TravelScape / freepik.com