Из-за угрозы эпидемии в Финляндии уничтожат 425 тысяч животных

На зверофермах в Финляндии распространяется птичий грипп. Чтобы сдержать опасный вирус, власти готовят жесткие меры, пишет «Фонтанка», ссылаясь на местные СМИ.

Накануне птичий грипп выявили в пяти новых местах, а всего его обнаружили на 65 зверофермах. Из них 12 планируют закрыть, а животных усыпить.

Погибнут 425 тысяч животных: 121 тысяч норок, 287 тысяч лисиц и 17 тысяч енотов. // фото: TravelScape / freepik.com