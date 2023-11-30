Финны поставили двойное заграждение на «закрытой» границе с Россией

Финны полностью, хоть и временно закрыли сухопутную границу с Россией. Пограничные пункты закрыты, кроме грузового железнодорожного пункта Вайниккала. На границе установлены двойные заграждения, сообщает заблокированное в России издание Yle. В пограничной службе говорят, что работают в «исключительной ситуации», когда все погранпункты закрыты.

На государственной границе и внутри страны установлены заграждения.

«Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», - сказал заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

Если мигранты попытаются преодолеть ограждения силой, то пограничники будут действовать как службы правопорядка, добавил представитель погранслужбы.

«Сначала применяем мягкие средства и стараемся управлять ситуацией и направлять людей, а также предотвращать насилие, если это необходимо. Работа пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией при исполнении служебных обязанностей», - сказал Луккари.

КПП на границе, по решению финской стороны, закрыты до 13 декабря. // фото freepik.com/ wirestock