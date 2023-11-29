Стоившую больше 35 млн евро финскую деревню-аутлет продали за 70 тысяч

Расположенная рядом с пунктом пропуска «Торфяновка» (Ваалимаа) аутлет-деревня «Царь» обанкротилась и ушла с молотка за ничтожную сумму. Zsar Outlet Village продали за 70 тысяч евро, передает Yle.

Это самая высокая цена, которую предложили на интернет-торгах. При этом только строительство аутлет-деревни стоило 35 миллионов евро.

- Результат торгов стал для нас глубочайшим разочарованием. Тем не менее, мы проведем переговоры о продаже с потенциальным покупателем,

– сказал распорядитель аукциона Матти Маннер.

Закладная на аутлет принадлежала банку, который хочет как можно быстрее избавиться от убыточного актива. Он не намерен второй год подряд платить за содержание пустующих помещений.

Напомним, деревню построили для российских шопинг-туристов, но сначала она опустела из-за пандемии потом – из-за спецоперации на Украине. Создавшая проект компания обанкротилась. // фото: Zsar Outlet Village / ВКонтакте