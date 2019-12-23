23 декабря 2019, 09:00
В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в центре Петрозаводска
В аварии пострадала 59-летняя водитель-женщина автомобиля «Тойота»
Стали известны подробности ночной аварии на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина в карельской столице. Ранее мы сообщали о дорожном происшествии, в котором один автомобиль задымился.
По сообщению ГИБДД, 20-летняя водитель-девушка автомобиля «Шевроле Ланос», выполняя левый поворот, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался в прямом направлении.
В ДТП 59-летняя водитель-женщина автомобиля «Тойота» получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
Фото: Госавтоинспекция РК