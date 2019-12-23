В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Стали известны подробности ночной аварии на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина в карельской столице. Ранее мы сообщали о дорожном происшествии, в котором один автомобиль задымился.

По сообщению ГИБДД, 20-летняя водитель-девушка автомобиля «Шевроле Ланос», выполняя левый поворот, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался в прямом направлении.

В ДТП 59-летняя водитель-женщина автомобиля «Тойота» получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция РК