22 декабря 2019, 09:43
Происшествия

Автомобиль задымился после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Авария произошла поздней ночью на проспекте Ленина

Сегодня ночью в центре карельской столицы произошло ДТП. Инцидент на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как автомобили двигались во встречных направлениях по улице Куйбышева. Одна машина попыталась повернуть на проспект Ленина, в этот момент и произошло столкновение.

После ДТП произошло задымление автомобиля. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

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Петрозаводск
проспект Ленина
улица куйбышева
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новости петрозаводска