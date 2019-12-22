Автомобиль задымился после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня ночью в центре карельской столицы произошло ДТП. Инцидент на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как автомобили двигались во встречных направлениях по улице Куйбышева. Одна машина попыталась повернуть на проспект Ленина, в этот момент и произошло столкновение.

После ДТП произошло задымление автомобиля. Транспортные средства получили серьезные повреждения.