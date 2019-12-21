21 декабря 2019, 16:26
Спасатели помогли собаке, застрявшей на острове в центре Петрозаводска
Сотрудник МЧС вытащил пса на берег и передал его хозяину
В Петрозаводске сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Помощь потребовалась собаке, неизвестно каким образом оказавшейся на острове посреди Лососинки. О происшествии сообщил читатель паблика «Подслушано в Петрозаводске».
Увидев собаку, горожане позвонили в МЧС и сдерживали хозяина пса, который рвался самостоятельно спасти любимца.
В итоге прибывшие на место спасатели добрались до острова и доставили четвероногого путешественника на берег.