Спасатели помогли собаке, застрявшей на острове в центре Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Помощь потребовалась собаке, неизвестно каким образом оказавшейся на острове посреди Лососинки. О происшествии сообщил читатель паблика «Подслушано в Петрозаводске».

Увидев собаку, горожане позвонили в МЧС и сдерживали хозяина пса, который рвался самостоятельно спасти любимца.

В итоге прибывшие на место спасатели добрались до острова и доставили четвероногого путешественника на берег.