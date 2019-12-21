21 декабря 2019, 16:26
Происшествия

Спасатели помогли собаке, застрявшей на острове в центре Петрозаводска

Сотрудник МЧС вытащил пса на берег и передал его хозяину

В Петрозаводске сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Помощь потребовалась собаке, неизвестно каким образом оказавшейся на острове посреди Лососинки. О происшествии сообщил читатель паблика «Подслушано в Петрозаводске».

Увидев собаку, горожане позвонили в МЧС и сдерживали хозяина пса, который рвался самостоятельно спасти любимца.

В итоге прибывшие на место спасатели добрались до острова и доставили четвероногого путешественника на берег.

 
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Петрозаводск
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проспект Комсомольский
река
Лососинка
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