Петрозаводчанку посадили почти на шесть лет за кражу в такси

Петрозаводский городской суд вынес приговор неоднократно судимой девушке, сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, в декабре прошлого года петрозаводчанка ехала в такси и похитила у водителя полторы тысячи рублей из сумки.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Впрочем, в суде подчеркнули, что наказание назначено по совокупности преступлений. Однако, о других грехах девушки суд не распространился.

Приговор не вступил в законную силу.