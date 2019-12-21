21 декабря 2019, 12:28
Петрозаводчанку посадили почти на шесть лет за кражу в такси
Женщина похитила из сумки водителя такси полторы тысячи рублей
Петрозаводский городской суд вынес приговор неоднократно судимой девушке, сообщает пресс-служба суда.
Как установило следствие, в декабре прошлого года петрозаводчанка ехала в такси и похитила у водителя полторы тысячи рублей из сумки.
Женщине назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Впрочем, в суде подчеркнули, что наказание назначено по совокупности преступлений. Однако, о других грехах девушки суд не распространился.
Приговор не вступил в законную силу.