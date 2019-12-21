Вынесен приговор мужчине, убившему товарища в петрозаводском общежитии

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, которого судили за причинение своему товарищу тяжкого вреда здоровью, которое закончилось смертью потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Преступление было совершено в мае прошлого года. Ранее неоднократно судимый мужчина, будучи пьяным, в одном из общежитий Петрозаводска подрался со своим знакомым, нанеся ему множественные удары по голове и лицу. В результате потерпевший скончался в БСМП от закрытой тупой травмы головы.

Судом мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима.