23 декабря 2019, 08:50
Пьяный водитель без прав пострадал в аварии в Олонецком районе
УАЗ съехал с дороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта в фонарь
Дорожный инцидент произошел 22 декабря в 16:30 на дороге Олонец - Питкяранта - Леппясилта.
По сообщению Госавтоинспекции республики, 30-летний водитель автомобиля УАЗ, не имея прав на управление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль врезался в опору уличного освещения.
В ДТП водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии