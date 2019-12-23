Пьяный водитель без прав пострадал в аварии в Олонецком районе

Дорожный инцидент произошел 22 декабря в 16:30 на дороге Олонец - Питкяранта - Леппясилта.

По сообщению Госавтоинспекции республики, 30-летний водитель автомобиля УАЗ, не имея прав на управление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль врезался в опору уличного освещения.

В ДТП водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии